Коммунальные службы Москвы в день выборов перейдут на усиленный режим

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Коммунальные службы, энергетические компании, экстренные службы Москвы 18 марта будут переведены на усиленный режим работы в связи с проведением выборов президента РФ и проследят за бесперебойной подачей тепла и света в места для голосования, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача — обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы", — сказал Бирюков в пятницу.

Он подчеркнул, что под особым контролем городских служб 18 марта будет обеспечение бесперебойной подачи энерго-, водо- и теплоснабжения в помещения для голосования, а также их пожарная безопасность.

"На круглосуточном дежурстве будут находиться порядка 12 тысяч работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники", — пояснил заммэра.