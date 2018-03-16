Госпожнадзор проверил безопасность избирательных участков в ЦФО и Приволжье

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Специалисты государственного противопожарного надзора проверили на соответствие требованиям безопасности более 42 тысяч избирательных участков в Центральном и Приволжском федеральных округах, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Обследовано более 42 тысяч избирательных участков. Особое внимание уделено состоянию эвакуационных путей и выходов, работоспособности систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, наличию первичных средств пожаротушения, подъездным путям и местам установки пожарной техники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во взаимодействии с представителями избирательных комиссий было проведено более 34 тысяч тренировок по эвакуации, а также свыше 42 тысяч инструктажей и бесед с персоналом по вопросам пожарной безопасности. Кроме того, на избирательных участках прошло более 31 тысячи пожарно-тактических учений с их личным составом и взаимодействующими службами.

Ранее сообщалось, что обеспечивать безопасность в период проведения выборов президента РФ в Центральном и Приволжском федеральных округах будут почти 50 тысяч сотрудников МЧС и свыше 7,4 тысячи единиц техники.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.