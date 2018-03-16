ДОХА, 16 мар — РИА Новости, Юлия Троицкая. Выборы президента России в "русском стиле", с приглашением к самовару и угощением традиционными русскими сладостями после голосования, досрочно проходят в пятницу на избирательном участке на территории посольства РФ в Катаре, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники российской дипмиссии вместе с представителями Совета соотечественников накрыли для российских избирателей, находящихся в эмирате, настоящий "русский стол" с разрисованным под гжель самоваром, традиционными русским баранками, овсяным печеньем и вареной сгущенкой. Ко дню голосования также приурочили демонстрацию рисунков детей, которые приняли участие в международном конкурсе "Я рисую Россию".

Как рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Дохе, в Катаре постоянно проживают около 2,5 тысяч граждан России, которые были заранее оповещены о голосовании на сайтах дипмиссии и Совета соотечественников, а также через социальные сети и при устном общении.

Принимают участие в выборах президента РФ не только постоянно проживающие в Катаре россияне, но и те, кто находится здесь проездом или участвует в мероприятиях на территории эмирата.