Медведев призвал 18 марта выйти из интернета и пойти проголосовать

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что 18 марта россиянам нужно выйти из интернета, пойти на избирательный участок и проголосовать на выборах президента, ведь каждый голос влияет на будущее России.

"В это воскресенье пройдут выборы президента России. Мы все общаемся в соцсетях, делимся мыслями, спорим, даже ругаемся, ставим лайки, считая, что это повлияет на нашу жизнь и жизнь страны. Но 18 марта – это время выйти из интернета в реальную жизнь и сделать серьезный выбор, который определит наше будущее, будущее всей страны. Я обязательно приду голосовать. До встречи на избирательных участках!" — написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").