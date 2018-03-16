Сурайкин на дебатах нарушил закон, сообщили в ЦИК

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин нарушил закон, пригласив на дебаты человека, который не является его доверенным лицом, заявил член Центризбиркома Евгений Колюшин.

В ходе дебатов на телеканале "Россия 1" 15 марта Сурайкин привел в студию Лидию Филькину, заявив, что она — бывшая сотрудница совхоза имени Ленина. Женщина заявила, что кандидат в президенты от КПРФ, глава совхоза Павел Грудинин якобы оставил ее без квартиры.

На заседании ЦИК в пятницу рассматривался вопрос о регистрации доверенных лиц Сурайкина, в списке значилась фамилия Филькиной. Доверенным лицом кандидата она стала только 16 марта.

"Я зафиксировал это нарушение как член ЦИК России. Это настолько очевидное нарушение: она только сейчас стала доверенным лицом", — сказал Колюшин журналистам, комментируя сложившуюся на дебатах ситуацию.

В свою очередь замглавы Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что если соответствующая жалоба на Сурайкина поступит, ЦИК, "конечно, рассмотрит ее".

В ходе дебатов между Сурайкиным и доверенным лицом Грудинина журналистом Максимом Шевченко чуть не произошла драка. Шевченко настаивал на том, чтобы Сурайкин покинул студию, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к Шевченко, но их успели разнять.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.