Сурайкин на дебатах нарушил закон, сообщили в ЦИК

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин нарушил закон, пригласив на дебаты человека, который не является его доверенным лицом, заявил член Центризбиркома Евгений Колюшин.
В ходе дебатов на телеканале "Россия 1" 15 марта Сурайкин привел в студию Лидию Филькину, заявив, что она — бывшая сотрудница совхоза имени Ленина. Женщина заявила, что кандидат в президенты от КПРФ, глава совхоза Павел Грудинин якобы оставил ее без квартиры.
На заседании ЦИК в пятницу рассматривался вопрос о регистрации доверенных лиц Сурайкина, в списке значилась фамилия Филькиной. Доверенным лицом кандидата она стала только 16 марта.
"Я зафиксировал это нарушение как член ЦИК России. Это настолько очевидное нарушение: она только сейчас стала доверенным лицом", — сказал Колюшин журналистам, комментируя сложившуюся на дебатах ситуацию.
В свою очередь замглавы Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что если соответствующая жалоба на Сурайкина поступит, ЦИК, "конечно, рассмотрит ее".
В ходе дебатов между Сурайкиным и доверенным лицом Грудинина журналистом Максимом Шевченко чуть не произошла драка. Шевченко настаивал на том, чтобы Сурайкин покинул студию, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к Шевченко, но их успели разнять.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.