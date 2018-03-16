Памфилова призвала не мешать работе наблюдателей на выборах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к регионам с просьбой не допускать никаких препятствий для работы наблюдателей от различных организаций на выборах президента РФ, в том числе представителям движения "Голос".
"Исходя из тех принципов, которые мы декларируем, мы полагаем, что никаких препятствий, чтобы они (наблюдатели "Голоса") в рамках закона осуществляли наблюдение на избирательных участках. Чем больше будет наблюдателей от разных кандидатов, партий, от Общественных палат, тем лучше",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По ее словам, никаких препятствий для их работы не должно быть, "если у кого-то есть претензии к аспектам их деятельности, то это другой вопрос".
"Я прошу все регионы… никого не ограничивать… Получили направление — пусть идут и наблюдают, придерживаются законодательства, пусть наравне с другими наблюдают. Не надо препятствовать", — добавила Памфилова.
Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. В суд с иском обращалось московское управление Минюста РФ.
Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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