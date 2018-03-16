У Памфиловой "лопнуло терпение" из-за нарушений при агитации в СМИ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что "терпение лопнуло" и Центризбирком сделает серьезные выводы по некоторым аспектам, касающимся нарушений при проведении предвыборной агитации в СМИ.

Всего в ЦИК поступило более 143 тысяч писем и звонков на горячую линию, но 96% из них — обращения справочного характера, уточнила она. Остальные — это более 5,5 тысячи обращений — касаются возможных нарушений.

"Также нарушения при проведении предвыборной агитации в средствах массовой информации, это блок серьезный, постоянно в зоне нашего внимания. Сейчас (секретарь ЦИК) Майя Владимировна (Гришина) готовит — думаю, что по некоторым аспектам наше терпение лопнуло, там будут довольно серьезные выводы", — сказала Памфилова на заседании в пятницу.