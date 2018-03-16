Казахстанские сенаторы примут участие в мониторинге выборов президента РФ

Наблюдатели ОБСЕ на избирательном участке в Москве. Архивное фото

Наблюдатели ОБСЕ на избирательном участке в Москве. Архивное фото

АЛМА-АТА, 16 мар – РИА Новости. Группа депутатов сената (верхняя палата) парламента Казахстана примет участие в мониторинге президентских выборов в России, сообщила в пятницу пресс-служба палаты.

"Сенаторы планируют посетить избирательные участки, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Кургане", — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, в состав наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ вошли три сенатора, еще один депутат будет представлять на выборах Парламентскую ассамблею ОДКБ. В свою очередь, в миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ по мониторингу электорального процесса будут работать пять сенаторов.

Также ряд сенаторов приедут наблюдать за выборами по приглашению Совета Федерации РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.