Рассуждения о явке на выборах-2018 надо оставить политологам, заявил Песков

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рассуждения о явке на предстоящих 18 марта выборах президента РФ лучше оставить политологам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вот эти рассуждения о том, какая явка будет достаточной, они, скажем так, это такой хлеб политологов. Естественно, опять же, исходя, например, из того, что сегодня опубликовано телеобращение президента к гражданам России, который призывает граждан прийти на выборы. Поэтому, конечно, в Кремле считают, что чем больше граждан воспользуются своим правом голоса, тем лучше", — заявил Песков журналистам.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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