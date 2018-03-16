ЦИК рассказал, сколько поступило жалоб о применении админресурса

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Более 470 жалоб из 5,5 тысяч обращений о нарушениях, поступивших в ЦИК, касаются применения административного ресурса, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.
Всего в ЦИК поступило более 143 тысяч писем и звонков на горячую линию, но 96 процентов из них – обращения справочного характера, уточнила она. Остальные – это более 5,5 тысяч обращений – касаются возможных нарушений.
"471 обращение – то, что касается применения административного ресурса. Более чем в половине регионов вообще нет обращений на эту тему. А вот остальным надо задуматься", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
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