ЦИК за период кампании получил более 143 тысяч обращений

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком за период избирательной кампании по выборам президента России получил более 143 тысяч обращений, в том числе звонков на горячую линию, но 96% из них — обращения справочного характера, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"По состоянию на 15 марта нам поступило 17093 письменных обращений и 126 тысяч 558 звонков на горячую линию, то есть всего 143 тысячи 651 обращение… Из этого массива 96% носят исключительно информационно-справочный характер", — сказала Памфилова на заседании в пятницу.

Выборы президента России пройдут 18 марта.