ЦИК рассказал, сколько человек уже проголосовало на выборах досрочно

Жители чабанской стоянки Харанор во время досрочного голосования на выборах президента РФ в селе Цокто-Хангил Забайкальского края. 15 марта 2018

Жители чабанской стоянки Харанор во время досрочного голосования на выборах президента РФ в селе Цокто-Хангил Забайкальского края. 15 марта 2018

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На выборах президента РФ уже досрочно проголосовало 153,5 тысячи человек, сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"С 25 февраля проводится досрочное голосование. Проголосовало 153,5 тысячи человек, что составило 0,14% обобщено числа избирателей… За рубежом 30039 избирателей проголосовало досрочно в 50 странах", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Досрочное голосование завершится 17 марта, отметила она.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.