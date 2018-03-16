НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов высоко оценил свою избирательную кампанию, в рамках которой россияне смогли ознакомиться с его "Стратегией роста".

"Оценивать нашу кампанию избирателям, но с точки зрения креативности, интереса, у нас было много веселых, интересных для нас моментов… Мы считаем, что она сработала, узнаваемость повысилась", — сказал Титов журналистам в пятницу в Томске.

Он отметил, что главной задачей кампании было то, чтобы большое количество людей узнало о "Стратегии роста" и поддержало ее. Эта задача, по словам Титова, выполняется, и уже 2 миллиона человек оставили свои подписи под стратегией на сайте кандидата.

"Узнала о стратегии, наверное, большая половина населения России в результате этой кампании. То есть эту избирательную кампанию по выборам президента РФ, мы считаем, что мы использовали для нашей главной задачи успешно", — добавил политик.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").