Кот Мостик следит за подготовкой избирательного участка на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Символ стройки моста через Керченский пролив — кот Мостик — инспектирует подготовку избирательного участка в строительном городке, рассказали РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".

Избирательный участок находится на территории вахтового городка, в котором живут строители Крымского моста, работающие вахтовым методом. Участок расположен на Таманском берегу стройки.

"Слежу, как избирательный участок готовят. Светло, просторно, а самое главное — за стеной столовая;)", — говорится на страницах кота в соцсетях.

На фотографиях, распространенных в соцсетях, кот наблюдает за подготовкой помещения для голосования, где уже установлены избирательные урны, техника и кабинки.

© Фото : предоставлены инфоцентром "Крымский мост" Кот "Крымского моста" инспектирует подготовку выборов © Фото : предоставлены инфоцентром "Крымский мост" Кот "Крымского моста" инспектирует подготовку выборов

Рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники объекта и назвали его в честь Керченского моста. Никто не знает, когда именно родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов — 29 ноября, в 2017 году ему исполнилось два года. Мостик — активный блогер. Своими наблюдениями и впечатлениями от стройки он делится с интернет-пользователями, у него много подписчиков в социальных сетях.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

© Фото : предоставлены инфоцентром "Крымский мост" Кот "Крымского моста" инспектирует подготовку выборов © Фото : предоставлены инфоцентром "Крымский мост" Кот "Крымского моста" инспектирует подготовку выборов

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.