В Арктике прошли досрочные выборы президента России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие, проходящие службу в Арктике на островах Северного Ледовитого океана, досрочно проголосовали на выборах президента России, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Досрочное голосование прошло на базе "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, в административно-жилищном комплексе "Арктический трилистник", расположенном на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа", — сказал он.

Также североморцы проголосовали на отдаленных и труднодоступных объектах в Мурманской и Архангельской областях. Досрочное голосование также сделали члены экипажа океанографического исследовательского судна "Янтарь".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").