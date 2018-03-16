Выборы 2018

В Японии откроют четыре участка на выборах президента России, заявил посол

10:1116.03.2018
Новости
(обновлено: 10:24 16.03.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкРайон Минато в Токио. Архивное фотоРайон Минато в Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости, Ксения Нака. В Японии голосование на выборах президента Российской Федерации будет проходить в посольстве в Токио и трех генеральных консульствах, для голосования достаточно иметь при себе заграничный или общегражданский паспорт, сказал РИА Новости новый посол России в Японии Михаил Галузин.

Вид на Дамаск с горы Кассион. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Дамаске на территории посольства России открылся избирательный участок

"Созданные в посольстве, а также в генеральных консульствах России в Осаке, Саппоро и Ниигате участковые избирательные комиссии провели и продолжают вести масштабную работу по предоставлению россиянам, находящимся в Японии, возможности воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать 18 марта. С 08.00 до 20.00 будут работать участковые избирательные комиссии, и каждый россиянин при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта будет иметь возможность проголосовать", — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что для голосования сейчас не нужно открепительных удостоверений, достаточно только паспорта. Участковые избирательные комиссии в Японии провели также досрочное голосование в городах Цукуба в префектуре Ибараки, Мунаката в префектуре Фукуока, Тояма в одноименной префектуре. Кроме того, в субботу пройдет досрочное голосование на Хоккайдо в городе Хакодате.

"Мы провели большую работу по оповещению наших граждан о предстоящих выборах. Информация распространялась по электронной почте, по телефону, активно задействовали социальные сети с тем, чтобы люди просто знали, где и когда они могут проголосовать", — отметил Галузин.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru >>

Голосование на выборах президента
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