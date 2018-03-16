В Дамаске на территории посольства России открылся избирательный участок

ДАМАСК, 16 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Избирательный участок на территории посольства РФ в Дамаске открылся в 08.00 по местному времени (09.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.
"На сегодняшних выборах ожидается повышенная явка наших граждан… граждане на учет не встают, тем более в условиях кризиса, когда и связи нет устойчивой с районами, мы списки не составляем и проводим голосование по факту — те, кто пришел, те голосуют, в рамках законодательства России", — рассказал РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии в Сирийской Арабской Республике, советник-посланник посольства РФ в Сирии Эльбрус Кутрашев.
По словам российского дипломата, в связи с повышенным уровнем угрозы предприняты дополнительные меры безопасности с учетом максимально возможного комфорта для граждан, пришедших проголосовать. Обстановка на избирательном участке остается напряженная в связи с тем, что линия фронта, где ведутся активные боевые действия, проходит в четырех километрах от здания посольства РФ.
Досрочные выборы президента РФ, на которых приняли участие несколько сот человек, по словам Кутрашева, уже состоялись в сирийском городе Латакия и в провинции Хомс.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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