В Кузбассе прокомментировали предупреждение ЦИК об админресурсе на выборах

КЕМЕРОВО, 16 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области при подготовке и проведении выборов, в том числе предстоящих в ближайщее воскресенье, действуют в рамках соответствующего законодательства, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе региональной администрации, комментируя озвученное ранее предупреждение ЦИК о недопущении применения административного ресурса.
"Все усилия региональных властей направлены на организацию голосования кузбассовцев в строгом соответствии с требованиями закона", — сказали в обладминистрации.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в четверг сообщила, что губернатору Кемеровской области Аману Тулееву направлена телеграмма с предупреждением о недопущении применения административного ресурса на выборах, по ситуации в этом регионе не исключено и обращение в прокуратуру.
По словам Памфиловой, поводом для такого предупреждения стали полученные ведомством жалобы от КПРФ о том, что в Кузбассе может быть применен административный ресурс.
В избирательной комиссии Кемеровской области РИА Новости, в свою очередь, сообщили, что обеспечивать процесс голосования 18 марта в регионе будут свыше 18 тысяч членов участковых комиссий. Также на выборах президента РФ будет задействовано около 2 тысяч общественных наблюдателей. Все они предварительно прошли обучение, которое облизбирком проводил совместно с региональной Общественной палатой, представителями Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" и Кемеровского регионального отделения Ассоциации юристов России.
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