Представитель Грудинина попросил проверить, чем Путин оплатил визит в Крым

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Владимир Филин обратился к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с просьбой проверить, из каких фондов Владимир Путин оплатил свою поездку в Крым.

"Я обращаюсь в ЦИК — посмотрите, из каких фондов идет оплата за рекламу и за поездку Путина", — заявил Филин во время дебатов на телеканале ОТР в четверг. Филин отметил, что считает нарушением Конституции РФ тот факт, что Путин не ушел в отпуск и имел возможность совершать поездки и делать публичные заявления в качестве действующего президента.

В среду Путин прибыл в Крым в преддверии годовщины со дня проведения референдума о статусе полуострова, который состоялся 16 марта 2014 года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что митинг в Севастополе, посвященный очередной годовщине референдума о вхождении Крыма в состав России, не носит электоральный характер и никак не связан с проходящими выборами главы государства.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").