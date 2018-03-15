Доверенное лицо Грудинина предложил его конкурентам сняться с выборов

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин на встрече с избирателями в Казани. 13 марта 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин на встрече с избирателями в Казани. 13 марта 2018

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Владимир Филин предложил остальным претендентам на пост главы государства снять свои кандидатуры с выборов в пользу Грудинина.

"Я предлагаю всем здесь стоящим, которые любят и уважают свою родину, чтобы они сняли свои кандидатуры в пользу Павла Грудинина", — сказал Филин во время дебатов на телеканале ОТР в четверг.

Он также предложил кандидату от ЛДПР Владимиру Жириновскому проголосовать за Грудинина на выборах и сотрудничать в дальнейшем. В ответ глава ЛДПР сказал, что в случае своей победы отдаст Грудинину пост главы министерства сельского хозяйства.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").