Гудков назвал причины создания партии с Собчак

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что новая партия, которую он намерен создать с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак, нужна, в том числе, для участия в выборах в ГД в 2021 году.

"Самостоятельность остаётся, но нас нужна политическая партия — это инструмент. Невозможно без политической партии… участвовать в выборах, невозможно без неё решить проблему выборов 2021 года, где мы должны выставить хороший список и преодолеть 5% барьер", — сказал Гудков журналистам в четверг.

Политик отметил, что идея создать партию с Собчак появилась в этом году. "В этом году (придумали новую партию — ред.)", — сообщил Гудков. По его словам, он и Собчак будут сопредседателями новой политической силы.

Ранее Гудков рассказал РИА Новости, что съезд "Гражданской инициативы" состоится в мае.

Собчак в четверг проводит большую встречу со своими сторонниками в Москве. Ранее она заявила, что в ходе мероприятия намерена озвучить план своих действий на ближайшие несколько лет. В ходе встречи Собчак и экс-депутат Госдумы Гудков заявили, что решили объединиться и договорились создать новую партию.

В свою очередь, Андрей Нечаев, глава партии "Гражданская инициатива", от которой на выборы президента России баллотируется Ксения Собчак, пригласил ее и в руководство партии.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.