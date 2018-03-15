Памфилова не одобряет слова Собянина о намерении голосовать за Путина

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не одобряет публикацию мэра Москвы Сергея Собянина, где он сообщает о намерении голосовать на выборах за Владимира Путина: это воспринимается как злоупотребление административным ресурсом, но по закону придраться здесь не к чему, ведь речь идет о личном блоге.

В четверг Памфилова встретилась с юристами штаба Алексея Навального. Любовь Соболь в ходе беседы обратила внимание на письмо мэра Москвы. Иван Жданов со своей стороны напомнил, что Собянин является лицом, замещающим госдолжность, при этом он прямо занимается агитацией за кандидата.

"Это личный сайт. Вы знаете, что у нас информация в интернете, если это не сетевое издание, зарегистрированное как СМИ, не подлежит администрированию, тем более со стороны Центризбиркома… Я считаю, что это не очень хорошо, хотя придраться по закону не к чему", — сказала Памфилова.

Она считает, что следовало хотя бы предварительно пояснять, что ведешь свой сайт в свободное от работы время.

"На мой взгляд, вы правы. И мы делали это представление в Тамбов, когда тоже вроде по закону все нормально, а по сути люди воспринимают это как злоупотребление административным ресурсом. И я с этим согласна. Поэтому мне не нравится эта ситуация, но воздействовать и сказать, что это нарушение, я не могу, нет оснований законных", — добавила она.

ЦИК России в ходе проверки в Тамбовской области не выявил фактов давления на чиновников, разместивших на личных страницах в соцсетях хештег в поддержку Владимира Путина, который идет на выборы президента РФ как самовыдвиженец. В ходе проверки было установлено, что данный факт являлся их собственной инициативой, а фактов того, что указанным лицам давались какие-либо указания или оказывалось на них давление, нет.