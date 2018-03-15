Памфилова отвергла претензии о незаконности sms-рассылки накануне выборов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова отвергла претензии о незаконности sms-рассылки с информацией о выборах.
В четверг Памфилова встретилась с юристами штаба оппозиционера Алексея Навального. Юрист Иван Жданов в ходе беседы обратил внимание на то, что производить автоматическую sms-рассылку имеют право только органы исполнительной власти; по его словам, массовая рассылка сообщений с информацией о выборах от имени ЦИК на личные телефоны противоречит закону "О связи" и является вторжением в личную жизнь.
"Это ваше право — воспользоваться этой информацией так, как вы считаете нужным. Это в рамках бизнес-структур, у нас есть социально ответственный бизнес, они имеют право — 5% социальной рекламы, они имеют право это сделать, заключив соглашение с нами", — сказала Памфилова.
Юрист в ответ возразил, что это не социальная реклама, речь идет о 5% на билбордах, а спам-рассылка sms запрещена. "Это не спам-рассылка, это информирование граждан. Право и обязанность, в том числе исполнительных органов власти — информировать граждан. У нас разные позиции. Мы не нарушили ваши права", — сказала глава ЦИК.
По ее мнению, такие высказывания довольно странные: "то все кампании нас критиковали за то, что "сушите явку", недостаточно информируете; максимально дали всю информацию — опять не хорошо", отметила она.
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