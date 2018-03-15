Собчак и Гудков договорились создать новую партию

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявили, что решили объединиться и договорились создать новую партию.

Собчак в четверг проводит большую встречу со своими сторонниками в Москве. Ранее она заявила, что в ходе мероприятия намерена озвучить план своих действий на ближайшие несколько лет.

"Мы вас пригласили, чтобы вам сказать важную новость — недавно я сделал Ксении предложение. И она согласилась", — сказал Гудков в ходе встречи.

"Мы решили быть вместе", — сказала Собчак, добавив, что вместе с Гудковым они договорились создать партию.

Ранее Гудков сообщил в своем telegram-канале о создании совместной с Собчак "Партии перемен". По словам Гудкова, партия будет создана на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.