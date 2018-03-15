В Москве более 200 избирательных участков подготовят для незрячих

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Свыше 200 избирательных участков в Москве подготовят для незрячих людей к выборам президента, такое решение было принято в ходе заседания в Мосгоризбиркоме в четверг.

Так, на 209 избирательных участках установят специальные информационные стенды для инвалидов по зрению — информация на них будет в крупном шрифте или с применением шрифта Брайля.

"У нас есть 209 избирательных участков, которые согласовывались с городским объединением "Общество слепых". Они нам дали информацию по проживанию инвалидов", — сказал в ходе заседания член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

Кроме этого, в случае если инвалиды по зрению решат голосовать на дому, к ним также приедут со специальным оборудованием для слепых — с таблицами и трафаретами.