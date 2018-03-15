Почти 300 тысяч человек проголосует по местонахождению в Подмосковье

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Почти 300 тысяч заявлений на голосование по месту нахождения приняли в Московской области, сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова на пресс-конференции.

"Почти 300 тысяч заявлений мы уже имеем, большая часть из них — это те граждане России, которые записались на избирательных участках в Подмосковье, и часть избирателей — жителей Подмосковья, которые написали заявления для голосования в других регионах", — сказала Коновалова.

По ее словам, Мособлизбирком не исключает отказа части граждан от голосования по ранее выбранному месту пребывания.

"Мы прогнозируем какое-то количество эксцессов от избирателей, которые по новому порядку заявлений (голосуют). Когда избиратель написал заявление о том, что он будет голосовать на одном участке, потом вдруг передумал и вернулся к себе на участок. Участковая избирательная комиссия будет проводить проверку в режиме телефонном, созваниваться с ТИКом, ТИК с нами, мы будем проверять, чтобы его выписали с одного участка и отметили, что он проголосовал. Немного будет затянута процедура", — сообщила глава Мособлизбиркома.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").