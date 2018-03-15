В Москве на избирательных участках будут дежурить медработники

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Медработники будут дежурить на всех избирательных участках в Москве в день выборов президента, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг.

"Мы рассчитываем, что на каждом участке будут медработники. Как правило, так и бывает", — сказал он

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").