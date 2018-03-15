В Мосгоризбиркоме сообщили о полной готовности Москвы к выборам

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Москва полностью готова к предстоящим выборам президента, сообщил РИА Новости члена Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг.

"Москва полностью готова к выборам", — сказал он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").