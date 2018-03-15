Навальный не пришел на встречу в ЦИК

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Алексей Навальный не пришел на встречу в Центральную избирательную комиссию для обсуждения нового механизма голосования, при этом глава ЦИК Элла Памфилова, отметила, что готова была сама детально все ему разъяснить.

Ранее Памфилова пригласила Навального в Центризбирком, чтобы объяснить, почему на предстоящих выборах невозможна "карусель" с использованием "мобильного избирателя" — нового механизма голосования без открепительных удостоверений.

"Я его приглашала, пожалуйста, готова была детально даже лично разъяснить это все, более подробно разжевать, чем то, что мы показывали. Но, насколько я поняла, он присылает нам своих юристов. Пусть приходят. Мы никому не отказываем, кто желает, кто приходит — мы всегда откликаемся, в том числе и они, почему нет", — сказала Памфилова журналистам в четверг, отвечая на вопрос, откликнулся ли Навальный на ее приглашение в ЦИК.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев, комментируя ранее распространенное в интернете видео, где говорилось о возможности получить несколько талонов на голосование, сообщил, что система "мобильный избиратель", которая позволяет гражданам проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания, имеет "защиту от дураков" и не позволит проголосовать дважды или трижды.