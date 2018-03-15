Космонавт Шкаплеров проголосует на выборах президента с борта МКС

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров примет участие в выборах президента РФ с орбиты, находясь на борту Международной космической станции, и проголосует через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко, который специально для этого приедет в Центр управления полетами (ЦУП), сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

По его словам, технология голосования с МКС отработана в течение многих лет, тайна волеизъявления космонавтов соблюдается неукоснительно.

До прибытия на станцию следующего экипажа космонавт Антон Шкаплеров — единственный россиян на МКС. Сообщается, что он примет участие в выборах президента РФ. Определившись с выбором, он сообщит по закрытому каналу связи о своем решении Кононенко, который 18 марта приедет в ЦУП вместе с представителем избирательной комиссии. Шкаплеров во время проведения специального сеанса связи скажет, за кого он хотел бы отдать свой голос. Доверенное лицо отметит необходимый пункт в бюллетене и опустит заполненный бюллетень в урну для голосования, которую также привезут в ЦУП.

Кроме того, сообщается, что другие российские космонавты смогут проголосовать на Байконуре. "Космонавты основного и дублирующего экипажей, а также сотрудники, командированные на Байконур для подготовки к запуску "Союза МС-08", обязательно проголосуют на выборах президента РФ, воспользовавшись своим правом голосовать по месту пребывания — в гостинице "Космонавт" на космодроме, поскольку они находятся в режиме обсервации", — отметил представитель Роскосмоса.

В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" — командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг. Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 21 марта с площадки №1 ("Гагаринский старт") в 20:44 мск.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил о том, что 18 марта многие сотрудники будут находиться в командировках — это более 8 тысяч человек, и для Роскосмоса важно обеспечить их избирательные права. "Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах", — подчеркнул он.

В свою очередь глава Центризбиркома Элла Панфилова отметила, что специальный участок для голосования будет организован на Байконуре, а Центризбирком "принимает дополнительные меры, чтобы максимально удовлетворить все потребности сотрудников в праве проголосовать".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").