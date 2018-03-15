Памфилова ответила стихами Рязанова на вопрос о погоде в день выборов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова напомнила, что "у природы нет плохой погоды", отметив, что ссылаться при проведении выборов на неблагоприятные обстоятельства, в том числе метеорологические, Центризбирком не будет.

"Мне нравятся стихи из песни моего большого — к сожалению, ныне покойного — друга Эльдара Рязанова: "У природы нет плохой погоды". Только слабаки ссылаются на погоду, на какие-то обстоятельства, а мы должны исходить из того, что мы это обязаны сделать, несмотря ни на что и вопреки всему. Поэтому любую погоду мы приветствуем", — сказала Памфилова журналистам в ответ на реплику о том, что в день выборов ожидается какая-то очень необычная для марта погода.