Сурайкин рассказал, зачем посетил Украину

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин заявил, что недавно посетил Украину для того, чтобы встретиться со своими сторонниками и теми, кто стоит "на позициях мира и дружбы" между российским и украинским народами.
О своей поездке в Киев Сурайкин сообщил 12 марта в ходе дебатов на Первом канале, что послужило причиной перепалки между ним и представителем Павла Грудинина Максимом Шевченко.
"Мы действительно совсем недавно посетили Минск, потом прилетели в Киев. У нас на самом деле обширные связи с простым народом Украины, с теми, кто стоит на позициях мира и дружбы между российским и украинским народом, с теми, кто стоит на позициях возрождения нашей общей советской родины", — заявил Сурайкин журналистам в четверг.
По словам кандидата, его сторонники сообщили, что СБУ пока не внесла Сурайкина в базу тех, кому запрещен въезд на территорию Украины.
"Мы получили информацию, что… есть возможность сделать краткосрочный визит и избежать ареста. Поэтому мы преодолели официально границу с Украиной, встретились там с представителями различных общественных организаций, представителями левых организаций и коммунистами, которые вынуждены там сейчас находиться в подполье", — рассказал Сурайкин подробности своего визита.
По его словам, планировалась также поездка в Одессу, чтобы встретиться там со сторонниками и "отдать дань памяти погибшим в доме профсоюзов".
"Но уже к вечеру тоже наши друзья сообщили, что СБУ зашевелилась, и если мы до утра не вылетим с территории Украины, то возможны аресты меня и моих соратников", — добавил Сурайкин.
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