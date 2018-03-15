Сурайкин рассказал, какой должна быть минимальная зарплата

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин ("Коммунисты России") считает, что минимальная зарплата в России должна быть 70 тысяч рублей, а минимальная пенсия — 40 тысяч.

"Мы сторонники резкого увеличения социальных выплат, мы считаем, что минимальная зарплата в России должна быть 70 тысяч рублей на данный и ближайший исторический период, а пенсия минимальная должна быть 40 тысяч рублей", — заявил Сурайкин на встрече с журналистами в четверг.

Он также поделился своими планами по возрождению "союза советских социалистических республик на добровольной основе" и созданию после этого "Внешнеполитического военного блока", куда, по задумке Сурайкина, должны войти страны, находящиеся на "социалистических рельсах", чтобы помочь нашей стране "обеспечить безопасность на планете".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.