Памфилова назвала объективным промежуточный отчет БДИПЧ ОБСЕ о выборах в РФ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что в промежуточном отчете БДИПЧ ОБСЕ об избирательной кампании по выборам президента РФ информация представлена объективно и многосторонне.

"Я не могу давать оценку (промежуточному отчету БДИПЧ ОБСЕ), но на наш взгляд, там достаточно многосторонне представлена информация и, по-моему, вполне объективная", — сказала Памфилова журналистам.

Она добавила, что у ЦИК и БДПЧ конструктивные взаимоотношения, "если вопросы возникают, мы сразу даем ответ".