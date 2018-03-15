Памфилова надеется на разрешение проблемы с колл-центром движения "Голос"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова надеется, что проблема с размещением колл-центра движения "Голос" будет решена, так как ЦИК заинтересован в работе на выборах президента всех наблюдателей.

"Я знаю проблему, надеюсь, у них все будет в порядке. Мы заинтересованы в том, чтобы была на этом поле конкуренция…. Мы заинтересованы, чтобы все работали. Монополия всегда плохо", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, знает ли она о выселении из помещения в Москве колл-центра "Голоса".