Памфилова: механизм "мобильный избиратель" пытаются дискредитировать

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Серьезные ресурсы сейчас направлены на то, чтобы дискредитировать механизм "мобильный избиратель", заменивший институт открепительных удостоверений, и ввести избирателей в заблуждение относительно возможности фальсификаций, уверена глава ЦИК России Элла Памфилова.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев в ходе презентации информационного центра ЦИК, который будет работать в день выборов президента России 18 марта, упомянул, что в интернете сейчас активно распространяются некие версии о том, что проект "мобильный избиратель" испытывает какие-то трудности.

"Это не просто так распространяется… По мощности, по силе, понятно, что очень серьезные ресурсы направлены на то, чтобы ввести в заблуждение наших избирателей, дискредитировать тот механизм, который — я знаю — многие наши зарубежные коллеги очень высоко оценили, который расширяет возможности свободного волеизъявления", — сказала Памфилова.

"Это не просто так, специально перевирают, специально передергивают", — добавила она.

Ранее Булаев, комментируя распространенное в интернете видео, где говорилось о возможности получить несколько талонов на голосование, сообщил, что система "мобильный избиратель", которая позволяет гражданам проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания, имеет "защиту от дураков" и не позволит проголосовать дважды или трижды.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.