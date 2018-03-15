Почти 13 тысяч журналистов будут наблюдать за выборами 18 марта

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Наблюдать за выборами президента России будет почти 13 тысяч журналистов из более 2,4 тысячи СМИ, свидетельствуют данные ЦИК России, представленные на презентации информцентра Центризбиркома в среду.

Согласно сведениям ЦИК, наблюдать за выборами будут 2416 СМИ, которые представляют 12 981 журналистов. В том числе, 5560 человек — это представители телеканалов, 117 — журналисты интернет СМИ.

За выборами будут следить 80 иностранных СМИ, которые представляют 367 журналистов.

По словам члена ЦИК РФ Александра Клюкина, "для работы в информцентре ЦИК аккредитовано 1434 журналиста".