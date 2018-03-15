В ЦИК не знают точного числа наблюдателей

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком не знает точного числа российских наблюдателей от кандидатов, партий и общественных палат, которые будут работать на выборах президента, но рассчитывает на их массовое присутствие на всех участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В Цике можно посмотреть, что происходит на любом избирательном участке. Стена из 184 мониторов установлена в атриуме. pic.twitter.com/j6nmI7etRw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 марта 2018 г.

"На массовое присутствие наблюдателей на каждом участке мы рассчитываем. И вот есть прекрасная возможность стать наблюдателей через онлайн-трансляцию", — сказала Памфилова в ходе презентации информационного центра ЦИК, который будет работать в день выборов.

Она напомнила, что видеонаблюдение с трансляцией происходящего на участках в интернет будет организовано во всех регионах, где потенциально могут проголосовать в общей сложности 80% избирателей. Также видеокамеры впервые будут установлены во всех 2,7 тысячи территориальных избиркомов. Также будет идти трансляция из информационного центра ЦИК, где будут отображаться данные о явке и предварительные итоги голосования.

Вместе с тем, отметила глава Центризбиркома, точного числа наблюдателей, которые придут непосредственно на участки, ЦИК, конечно, не знает.

"Все избирательные комиссии не знают, кто придет и в каком количестве, от каких партий. Это хорошо, это держит наших коллег в тонусе… Они готовы, что на любой из участков на территории России смогут прибыть заинтересованные наблюдатели", — добавила Памфилова.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").