В Москве в день выборов президента будет морозно и солнечно

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Морозная и солнечная погода ожидает жителей Москвы 18 марта, в день выборов президента России, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг.

"В воскресенье нас ожидает вполне комфортная погода, хотя будет довольно холодной. Она будет комфортной, потому что не будет практически облаков, осадков, только если местами в утренние часы за счет вымораживания. Солнце будет радовать – ожидается большой солнечный ход в воскресенье", — сказала она.

Позднякова отметила, что в утренние часы в городе будет морозно — около минус 15 градусов в Москве, в отдельных района температура может опуститься до минус 20 градусов. Однако днем столбики термометров поднимутся до минус 5 – минус 7.

"Это ниже климатической нормы, но для прогулок погода будет вполне комфортная, потому что не будет ветра и снега", — заключила она.