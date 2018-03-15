Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Избирательная система России готова к проведению голосования на выборах президента страны 18 марта, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я боюсь сглазить. Конечно, мы уверены, что она готова. Да, готова. Надеюсь, что все будет отлично", — заявила Памфилова журналистам в четверг, отвечая на вопрос об уровне готовности избирательной системы к выборам президента РФ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

В Цике можно посмотреть, что происходит на любом избирательном участке. Стена из 184 мониторов установлена в атриуме. pic.twitter.com/j6nmI7etRw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 марта 2018 г.

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