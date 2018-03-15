Международные дела не отражаются на предвыборной кампании, заявил Песков

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Предвыборная кампания в России идет своим ходом, международные дела никак на ней не отражаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Это никак не отражается. Предвыборная кампания идет своим ходом, и, естественно, вся она является приоритетной. Мы настаиваем на том, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему в Великобритании, и, конечно, для нас сейчас главное — это внутренние дела", — сказал Песков в ответ на вопрос, отражается ли ситуация в Великобритании не предвыборной кампании.

Он подчеркнул, что президент неоднократно говорил о том, что внутренние дела являются приоритетными.

"Сам президент говорил о том, что для него безусловным приоритетом являются внутрироссийские дела и все то, что необходимо делать постоянно для повышения уровня жизни россиян, чем он, собственно, в приоритетном порядке и занимается изо дня в день", — заключил Песков.