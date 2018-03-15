Памфилова призвала наблюдателей решить оргвопросы до начала голосования

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова настоятельно просит наблюдателей в день выборов президента РФ за час до начала голосования решить все организационные вопросы, чтобы потом отвлекать членов участковых избирательных комиссий (УИК) только в крайнем случае.

"Я настоятельно потребовала, чтобы и наблюдатели за час до начала голосования максимально посмотрели, что они хотят,…чтобы дальше, когда уже начнется голосование, отвлекать членов комиссии только в крайнем случае. Постарайтесь максимально эффективно использовать этот час до голосования, чтобы помочь комиссии что-то исправить: плакат криво висит, вот здесь его будет видно, где буклет для слабовидящих? То есть это совместная заинтересованная работа — это невероятно важно", — сказала Памфилова на вебинаре для наблюдателей "Национального общественного мониторинга".

Она отметила, что хотя голосование начинается в 08.00, но к 7 часам утра участок должен быть готов.

"Я говорю (членам комиссий), хотя не все выспавшиеся, но приходят утром несмотря на усталость,…и первое, что вы должны сделать – улыбнитесь друг другу и пожелайте друг другу доброго утра и хорошего доброго дня. Самое главное – это атмосфера доброжелательности", — отметила глава ЦИК.