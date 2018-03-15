В избирательной системе заняты около миллиона россиян в 97 тысячах комиссий

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российская избирательная система сейчас включает почти миллион человек, которые работают в составах более чем 97 тысяч избирательных комиссий разного уровня, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Мы вчера проводили большое общероссийское совещание с нашими коллегами. У нас же тоже большая армия. Что такое избирательная система? Это комиссии разного уровня: участковые избирательные комиссии, которых более 95 тысяч, территориальные комиссии — плюс еще 2777, комиссии субъектов РФ — их 85, Центральная избирательная комиссия", — рассказала Памфилова участникам вебинара для наблюдателей на выборах президента России.

"Это все огромное сообщество тех, кто обеспечивает избирательный процесс, — почти под миллион, их уже точно свыше 900 тысяч, и они точно отражают весь срез общества", — добавила она.

Обучающий вебинар проводит в четверг ассоциация "Национальный общественный мониторинг". Глава ЦИК в приветственном слове поблагодарила наблюдателей за их труд.

"Мы сейчас уже от вас получаем определенные сигналы — или кто-то перестарался с административным ресурсом, внутри системы у нас какая-то комиссия не сработала так, как она должна сработать… Я благодарю вас за все те обращения, которые поступают к нам, мы с ними оперативно работаем", — заверила Памфилова.