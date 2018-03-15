В СПЧ рассказали, как будут формировать мониторинговые группы наблюдателей

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Представители самых разных наблюдательских организаций, в том числе "Голоса", "Сонара", корпуса "За чистые выборы" и движения "Россия выбирает", войдут в состав мониторинговых групп, которые будут работать в день выборов главы государства 18 марта, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
Ранее президентский СПЧ опубликовал обращение ко всем участникам избирательного процесса, в котором сообщил, что в день выборов президента России направит свои мониторинговые рабочие группы в 14 регионов, в том числе в Дагестан, Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург; охвачены будут все федеральные округа.
"В такие рабочие группы помимо членов совета войдут представители региональных общественных палат, уполномоченные по правам человека в регионах, а также представители различных наблюдательских организаций, таких как "Голос", "Сонар", "Гражданин наблюдатель", "Наблюдатели Санкт-Петербурга", "Выборы — народный контроль", корпус "За чистые выборы", "Россия выбирает" и другие", — сообщил Федотов РИА Новости.
Он уточнил, что в Москве и Московской области будут работать пять членов совета, поэтому здесь организуют сразу три таких региональных группы.
Созданная в СПЧ мониторинговая рабочая группа, в задачи которой входит обобщение и анализ информации о конфликтах из-за нарушений избирательных прав, а также содействие в урегулировании этих конфликтов, уже работала в единый день голосования 2015 года, на парламентских выборах 2016 года и в ходе прошлогодней региональной избирательной кампании. Ранее Федотов сообщал, что она будет работать и на выборах президента России 18 марта, и в единый день голосования в 2018 году. Мониторинговую группу, действующую уже несколько лет, возглавляют члены совета Игорь Борисов и Илья Шаблинский.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.