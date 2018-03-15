Правозащитник раскритиковал Жириновского за слова о российском народе

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Член президентских советов по правам человека и по межнациональным отношениям Александр Брод видит основание для обращения в прокуратуру и Центризбирком в словах Владимира Жириновского, предложившего заменить в преамбуле Конституции строку о многонациональном народе, правозащитник подчеркивает недопустимость подобной риторики.

Ранее лидер ЛДПР и кандидат в президенты Жириновский написал в своем аккаунте в Twitter, что "государствообразующий народ России – русские", и предложил заменить в преамбуле Конституции строку "мы, многонациональный народ Российской Федерации" на строку "мы, русские и другие народы России".

"Я считаю, что такие заявления чрезвычайно опасны и в период выборов, и тогда, когда выборов нет, поскольку они вносят раскол в многонациональное единство Российской Федерации. Такие заявления вызовут болезненное отношение представителей малых народов, в том числе и Северного Кавказа", — сказал РИА Новости Брод.

Он полагает, что в ответ на подобные заявления должна последовать реакция общественности, национальных общин, ассамблеи народов России, "поскольку все мы заинтересованы, чтобы выборы прошли в рамках закона, без провокаций и без подобных позорных вещей".

Правозащитник уточнил, что в рамках совета по межнациональным отношениям при президенте РФ создана рабочая группа, которая ведет мониторинг хода избирательной кампании на предмет радикальной, националистической риторики со стороны участников выборов, религиозных экстремистских настроений.

"Я думаю, что данное заявление имеет весомое основание попасть в мониторинг этой рабочей группы — с тем, чтобы обратить внимание Центральной избирательной комиссии на недопустимость подобной риторики. Также я считаю, что это повод обратиться и в Генеральную прокуратуру, которая осуществляет надзор за соблюдением законности в период избирательных кампаний", — сообщил он.

Член совета отметил, что обязательно обсудит такую возможность с коллегами в совете по межнацотношениям. При этом собеседник агентства подчеркнул, что такие обращения в адрес главы ЦИК Эллы Памфиловой и генпрокурора Юрия Чайки вскоре будут направлены от имени ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль", сопредседателем которой он является.