Политолог поделился впечатлениями от дебатов кандидатов в президенты

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидаты на пост президента России в ходе теледебатов работали на свой привычный электорат, только двое из семи участников дискуссий смотрелись хорошо, остальные не держали удар и не смогли набрать дополнительные очки и привлечь к себе новых избирателей, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Предвыборные дебаты на федеральных телеканалах стартовали 27 февраля на "Общественном телевидении России", вслед за которым эстафету приняли "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ТВ центр". Для дискуссий кандидатов федеральные телеканалы выделили более 60 часов бесплатного эфира. Последние дебаты на телеканалах пройдут в среду, 15 марта. В дебатах участвуют семь кандидатов, Владимир Путин и его представители отказались от них.

"Здесь надо говорить о каждом. У Жириновского своя аудитория, и он ее традиционно собирает. Может быть, те люди, которые не знали за кого голосовать, увидев его, послушав его речи, сейчас к нему придут. То есть он, может быть, немного и нарастил за счет именно своего обычного амплуа, но опять же в рамках аудитории, готовой за него голосовать", — полагает Николай Миронов.

По его мнению, из всех кандидатов на дебатах хорошо смотрелись только Владимир Жириновский и Ксения Собчак. Миронов считает, что Собчак могла привлечь избирателей, однако, по его словам, "она политик нишевый", поэтому она могла немного расширить свой электорат именно в рамках своей политической ниши.

Больше всех, по мнению политолога, отставали от конкурентов на дебатах Павел Грудинин и Борис Титов, которые к тому же реже всех появлялись на экранах.

Руководитель Центра экономических и политических реформ пояснил, что Грудинин пытался набрать очки за счет того, что в начале покинул дебаты и в них не участвовал. Однако, как считает Миронов, это не сыграло ему на пользу.

"В данном случае он отказался как бы от борьбы, получается, а людям нужен борец. Если уж говорить о народном кандидате, который позиционирует себя не как нишевый кандидат от КПРФ, а как кандидат от народа, то здесь надо держать удар", — сказал Миронов.

Титову, по его словам, также не удалось привлечь новых избирателей. "У Титова все-таки дефицит содержания, и у него есть еще один минус, у него очень большой дефицит реальных, значимых заслуг", — заявил политолог.

Он высказал предположение, что один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский участвовал в дебатах для того, чтобы напомнить о себе и укрепить, по крайне мере, своих избирателей во мнении, что за него надо голосовать.

Как считает Николай Миронов, еще один политик из 1990-х Сергей Бабурин также напомнил о себе в ходе дебатов.

"Максим Сурайкин просто показал себя, его, в общем-то, раньше не было. Я думаю, что относительно того крайне незначительного количества голосов, которое у него бы было, у него может стать и побольше, просто за счет узнаваемости", — сказал Миронов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.