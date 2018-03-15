Такси в Анадыре будет бесплатно возить горожан на избирательные участки

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Такси в Анадыре в день выборов президента России 18 марта будет возить до избирательных участков бесплатно, сообщает мэрия.

"Тем, кто решит воспользоваться услугами перевозчика, достаточно сказать при вызове такси фразу "Я на выборы". При этом предприниматель (владелец такси – ред.) отмечает, что возможностей компании достаточно, чтобы обеспечить потребности города в массовых пассажирских перевозках", — говорится в сообщении.

Владелец компании, коренной житель Анадыря Роман Устинов, отметил, что при этом все водители получат зарплату в соответствии с тарифами и отработанным временем.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").