Выборы 2018

В Таиланде на выборах президента России будут работать наблюдатели

08:1515.03.2018
Новости
(обновлено: 08:17 15.03.2018)
0100
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБюллетени для голосования на зарубежных избирательных участках. Архивное фотоБюллетени для голосования на зарубежных избирательных участках. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

БАНГКОК, 14 мар – РИА Новости. На выборах президента РФ 18 марта в Таиланде на избирательных участках, организованных посольством РФ, будут работать наблюдатели, сообщил РИА Новости в среду посол России в этой стране Кирилл Барский.

"Очень важная составляющая нашей работы по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации – это наша открытость. Мы будем готовы предоставить возможность наблюдателям, журналистам, представителям российских политических партий, согласно новому нашему законодательству, получить всю необходимую информацию о том, как проходит голосование в Таиланде", — сказал глава российской дипмиссии.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
© Инфографика
Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе

"Такая работа уже ведется. Несколько дней назад я дал интервью таиландскому телеканалу Spring News, и мы удовлетворили просьбу этого телеканала направить своих репортеров на избирательные участки с тем, чтобы они могли снять сюжет о том, как проводятся выборы президента России на территории Таиланда. Будем готовы откликнуться и на просьбы других средств массовой информации", — сказал посол.

Он добавил, что на любые обращения граждан, как избирателей, так и наблюдателей, участковые избирательные комиссии будут реагировать оперативно, максимально позитивно, доброжелательно рассматривая все поступающие вопросы и просьбы.

"У нас все члены участковых избирательных комиссий – это люди высоко профессиональные, подкованные, они прошли специальную подготовку в качестве членов участковых избирательных комиссий", — сообщил посол, добавив, что члены участковых избиркомов хорошо знакомы с российским избирательным законодательством, "экипированы и вооружены" соответствующими законодательными и подзаконными актами, и что у каждого из них есть специальные блокноты членов избирательных комиссий, которые дают ответы на любые вопросы, которые могут возникать в ходе голосования.

Наблюдатели на выборах президента России 2018
© Инфографика
Наблюдатели на выборах президента России 2018

"Естественно, они будут находиться на постоянной связи с посольством России в Бангкоке, и любые возникающие вопросы мы будем в состоянии быстро решить", — сказал Барский.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться еще раз к гражданам России, находящимся в Таиланде или собирающимся в Таиланд в эти дни, с приглашением воспользоваться своим конституционным правом, реализовать свой патриотический, гражданский долг и проголосовать на выборах президента Российской Федерации 18 марта, в воскресенье, в Бангкоке, Паттайе или на острове Пхукет, либо в ходе досрочного выездного голосования 16 марта на острове Самуи, или 17 марта в городе Хуахин", — сказал глава российской дипмиссии.

Голосование за рубежом
© Инфографика
Как проголосовать за рубежом
ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена