Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах

МОСКВА, 14 мар- РИА Новости. Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что политик должен быть готов к жёстким правилам, прокомментировав таким образом слезы кандидата от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак во время дебатов.
"Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру",- сказал Жириновский в своём Telegram-канале. Политик отметил, что куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу, потому что в них никто не обидит.
Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак заплакала во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Во время обращения к избирателям Собчак заметила, что другие кандидаты постоянно ее перебивают. "Эти люди перебивают здесь только меня", — обратилась она к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву, потребовав возместить "ее законное время", отведенное на выступление.
После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина Собчак со слезами сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. "И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сказала она ведущему. В это время Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".
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