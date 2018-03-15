В России прошли последние предвыборные дебаты на телевидении

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Последние предвыборные теледебаты на нынешних выборах президента России избиратели смогут увидеть в четверг, но послушать дискуссию на радио смогут еще и в пятницу днем.

Политологи, впрочем, сходятся во мнении, что хороших полемистов среди кандидатов на этих выборах мало, а попытка использовать западный образец, совмещающий дискуссию с телешоу, пока не удалась — такой формат в России приживается с большим трудом.

Однако это мнение экспертов, а у зрителей еще остается возможность самим оценить уровень полемичности. В четверг марафон дебатов подходит к финишной черте. В этот день зрители смогут увидеть последние раунды на четырех телеканалах, кроме Первого — начиная с 17.00 на ТВЦ и заканчивая полуночью на "России 1".

У радиослушателей, чтобы ознакомиться предвыборными тезисами и оценками кандидатов, есть время на трех частотах — с полудня на "Вести ФМ" до двух часов дня на "Маяке". А "вишенкой" на этом торте, завершающей трехнедельную череду дебатов, станет заключительная дискуссия на "Радио России" 16 марта — в час дня.

Полемика "не по зубам", монолог — привычнее

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, среди кандидатов на нынешних президентских выборах мало хороших полемистов, которые умеют и могут работать в формате дебатов и телешоу.

"Формат был задан немножко необычный, он по сути своей вмещал элементы дебатов и телевизионного шоу. На самом деле, в западных странах так оно обычно и есть, дебаты — именно такие, там и шоу, и дискуссия. И там одно из важнейших качеств политика — это быть полемистом, уметь быстро соображать, быстро реагировать и, в то же время, это делать по делу… У нас, к сожалению, пока этого нет", — сказал эксперт РИА Новости.

Он считает, что с содержательной точки зрения нынешние дебаты были скучны. По его словам, политики не погружены в государственную проблематику, "больше по верхам" — превалируют лозунги или какие-то общие слова.

"Нужно уметь говорить емко, а не долго, как у нас привыкли, так, чтобы избиратель успел схватить нужную мысль и в то же время, чтобы она была государственной, то есть идея продуманная, исполнимая и реализуемая", — отметил собеседник агентства.

И на западный манер пока не получается

Миронов пояснил, что кандидаты, которые не являются полемистами, просто не чувствуют себя уверенными и боятся того, что окажутся в жалком положении, что не будут услышаны, не понравятся.

"Это не значит, что им нечего сказать, просто сам по себе формат: у нас в политике привыкли в основном говорить в режиме монолога, ну или диалога с ведущим, который их особенно не обижает… Они не умеют говорить коротко, им нужно каждую мысль развивать несколько минут и дольше", — отметил Миронов.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин также отметил, что западный формат дебатов, который использовался в этот раз, на российской почве приживается с большим трудом. Если оценивать дебаты в целом, по его словам, "скучно точно не было", но культуры ведения дебатов у нас все еще нет.

"Механизм не проработан. Потому и та спонтанность, которая царила на дебатах. Ведь ведение их и — главное — регламентирование того, что происходит в ходе развития дискуссии, это тоже искусство. К сожалению, эти дебаты показали, что необходима не только профессионализация кандидатов, что называется. Потому что многие из них скатывались к уровню ток-шоу", — констатировал политолог.

Он выразил мнение, что определенная часть вины за этот "неформат" лежит на тех, кто модерировал сами дебаты.

"Конечно, ребята постарались сделать лучшее, что могли в этих условиях создать, но мне кажется, что это уже второй или третий блин комом. Все-таки нет у нас такого хорошего добротного элемента в политической культуре, как предвыборные дебаты. Всегда выходит что-то другое", — добавил Мухин.

Еще один день



Итак, 15 марта избиратели в последний раз смогут убедиться, что же все-таки получилось на этот раз. На четырех телеканалах, как и всегда, в дискуссии будут участвовать сразу семеро кандидатов или их представителей — кроме Владимира Путина, который на этих выборах отказался от бесплатного эфирного времени, предназначенного для дебатов. А в студиях каждой из трех радиостанций в четверг дискутировать будут в формате четверок.

На пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Период агитации в СМИ стартовал 17 февраля. Бесплатное эфирное время для дебатов и трансляции агитационных роликов кандидатам предоставляют пять федеральных телеканалов – Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ТВЦ и ОТР, а также три радиостанции — Радио России, "Маяк" и "Вести ФМ".

В целом, кандидаты получили более 60 часов бесплатного эфира на федеральном ТВ и 36 часов на федеральных радиостанциях. Помимо федеральных СМИ, бесплатный эфир для агитации предоставляют и более чем 600 региональных теле- и радиоканалов.

Страсти вокруг дебатов



В эту кампанию пышно расцвела практика направления на федеральные дебаты доверенных лиц. В законе указано, что кандидат участвует в дебатах лично, если только он не болен или не выполняет служебные обязанности. Но возможностью направить своего представителя вместо себя воспользовались хоть раз почти все кандидаты, многие — достаточно часто, а некоторые чаще были представлены доверенными лицами, чем сами появлялись в эфире.

Эта практика не раз вызывала возмущение пришедших лично кандидатов и удивление руководства ЦИК. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что некоторые кандидаты ранее "забросали жалобами" ЦИК по этому поводу — "очень расстраивались, что недостаточно эфира"; и будет очень странно, если эта тенденция продолжится.

В начале марта глава ведомства сообщила, что направит письмо федеральным телеканалам, чтобы в дебатах участвовали кандидаты, в противном случае их время будет перераспределяться между другими кандидатами, которые присутствуют лично. Такое заявление она сделала по итогам совещания с кандидатами по формату дебатов на ТВ. Однако позже сообщила, что Центризбирком не будет "жестко администрировать" личное участие или неучастие кандидатов в предвыборных дебатах.

На той встрече кандидатов в ЦИК, где обсуждались вопросы проведения совместных агитационных мероприятий, участники выборов так и не смогли договориться об изменении формата теледебатов, к которому у половины из них были претензии.

И скандалы на дебатах



Резонанс вызвали первые же радиодебаты — но всеобщее внимание привлекла не их содержательная часть, а "прогулы" кандидатов. Участие в первом раунде в радиоэфире принял только один кандидат — Жириновский, который и впоследствии проявил такую же дисциплинированность, приходя на все дебаты лично; остальные претенденты тогда прислали на дискуссию своих доверенных лиц.

Похожая ситуация, когда вместо кандидата в дебатах участвовали доверенные лица, повторилась вскоре и на телеканалах. В ЦИК напомнили, что "прогуливать" это мероприятие можно только по уважительной причине. Плохая "посещаемость" кандидатов в конечном итоге переросла в заявления некоторых из них с требованием изменить формат и время дебатов. И если Собчак, Жириновский и Бабурин лишь словесно выражали недовольство, то Грудинин назвал дискуссии с конкурентами на каналах "шоу" и покинул телестудию, отказавшись от дальнейшего личного участия в дебатах.

Одним из самых скандальных моментов дебатов стала перепалка Собчак и Жириновского на канале "Россия 1". Конфликт между политиками произошел во время выступления кандидата Бабурина, в выступление которого вмешался Жириновский. Собчак призвала его к спокойствию, а лидер ЛДПР разразился оскорблениями в ее адрес, после чего она вылила на политика стакан воды.

ЦИК отреагировал на нецензурную брань во время теледебатов и направил обращение в Генпрокуратуру. Комментируя стычку кандидатов, Памфилова отметила, что в обязанности Центризбиркома входит следить за тем, чтобы претендентов в президенты никто не обижал.

А 14 марта в ходе дебатов — и вновь на "России-1" — Собчак пожаловалась, что ее все время перебивают другие кандидаты, не давая высказаться. На ее глазах при этом навернулись слезы. Она призвала ведущего Владимира Соловьева вмешаться, но тот заявил, что при всей симпатии к ней не может этого сделать, так как ЦИК и закон не дают ему такого права. После этого Собчак покинула студию.

В Центризбиркоме пояснили, что СМИ сами регулируют ход дебатов и поведение ведущего таких мероприятий — это исключительно полномочия средств массовой информации, законодательно никаких ограничений у журналистов нет.